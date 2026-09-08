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उरई: अजनारी रोड पर युवक को चाकू मारकर तमंचे से दागी गोली, पीड़ित के पिता की तहरीर पर रिपोर्ट

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 08 Sep 2026 01:44 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 01:44 PM IST







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उरई के अजनारी रोड पर मोहित यादव को चाकू मारने के बाद गोली मारने के मामले में पुलिस ने रामजी सोनी, श्यामजी सोनी, रिषू ठाकुर और अजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। घायल को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि आरोपियों की धरपकड़ के लिए तीन पुलिस टीमें गठित की गई हैं। ... और पढ़ें

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