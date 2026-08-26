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उरई: इलाज के लिए झांसी जा रही महिला ने नए पुल से यमुना नदी में लगाई छलांग

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 26 Aug 2026 10:01 AM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 10:01 AM IST







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इटावा के बकेवर निवासी प्रिया अपने पति के साथ इलाज के लिए झांसी जा रही थी। कालपी में नए पुल पर महिला ने अचानक गाड़ी रुकवाकर यमुना नदी में छलांग लगा दी। परिजनों के मुताबिक महिला लंबे समय से बीमार चल रही थी। ... और पढ़ें

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