Jalaun News: डेंगू के तीन और स्क्रब टाइफस के चार मरीज मिले

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पीएचसी पिंडारी के ग्राम सेता में स्क्रब टाइफस का मरीज मिला है। इसके अलावा कोंच ब्लॉक के पचीपुरा व काशीपुर एवं जालौन ब्लॉक के खनुआ में भी एक-एक मरीज मिला है। वहीं ग्राम सुनाया, डकोर और काशीराम कॉलोनी में डेंगू के मरीज मिले हैं।जिला मलेरिया अधिकारी चंद्रशेखर की अगुवाई में टीमों ने प्रभावित क्षेत्रों में सोर्स रिडक्शन कराया और लार्वीसाइड दवा का छिड़काव व फॉगिंग कराई। लोगों को घरों के आसपास पानी जमा न होने देने, मच्छरों से बचाव करने और बुखार आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की सलाह दी गई।मलेरिया निरीक्षक सुरेश कुमार नागर, राजकुमार और संबंधित क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं ने भी अभियान में सहयोग किया। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक डेंगू के पांच और स्क्रब टाइफस के नौ मामले सामने आ चुके हैं। सभी मरीजों की हालत ठीक है। सभी में कार्रवाई की जा चुकी है।