Jalaun News: जंगल में फंदे से लटका मिला शव

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थाना क्षेत्र के निपनिया गांव निवासी रामचंद्र (25) गुड़गांव में ट्रक चलाता था और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। वह जन्माष्टमी के मौके पर घर आया था। शनिवार दोपहर खेतों की जुताई करने गए किसानों ने जंगल में नीम के पेड़ पर उसका शव लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही नियामतपुर चौकी प्रभारी राम सजीवन वर्मा और थाना प्रभारी वरुण पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पड़ताल की।घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बेटे की मौत से पिता जसवंत सिंह और मां शांति देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।सीओ जालौन अजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले में अभी किसी प्रकार की तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।