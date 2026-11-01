{"_id":"6ae6f9032c48ea81ee0f542a","slug":"video-jalaun-bar-association-president-abducted-and-murdered-body-discovered-in-kanpur-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालौन: बार संघ अध्यक्ष का अपहरण कर हत्या, उरई से कार में ले गए थे बदमाश, कानपुर में मिला शव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र में जालौन के कालपी स्थित बार संघ अध्यक्ष गयादीन अहिरवार का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शनिवार दोपहर कालपी के दुर्गा मंदिर चौराहे से एक कार सवार युवक उन्हें साथ बैठाकर ले गया था। देर शाम तक घर न लौटने और फोन बंद मिलने पर उनके पुत्र हर्ष मित्रा ने अधिवक्ताओं के साथ कालपी कोतवाली में गुमशुदगी की तहरीर दी थी। अब कानपुर में शव मिलने के बाद मामला अपहरण और हत्या में तब्दील हो गया है, जिसकी जांच में कालपी व कानपुर पुलिस जुटी है।

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