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Jalaun News: 31 डिग्री तापमान में मटर को नुकसान

Sun, 08 Nov 2026 08:12 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:12 PM IST
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Peas damaged at a temperature of 31 degrees
उरई। जिले में मौसम का बदला मिजाज मटर की फसल के लिए चुनौती बन सकता है। खेतों में बोई गई मटर के पौधे निकलने लगे हैं, लेकिन दिन का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 19 डिग्री तक पहुंच रहा है। मटर ठंडे मौसम की फसल है। ऐसे में शुरुआती अवस्था में अधिक गर्मी पड़ने से पौधों की बढ़वार प्रभावित होने की आशंका है। जिले में एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में मटर की खेती होती है। ऐसे में तापमान का उतार-चढ़ाव किसानों की चिंता बढ़ा रहा है।
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मौसम के जानकारों के अनुसार मटर के अंकुरण और शुरुआती विकास के लिए सामान्य तौर पर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल रहता है। वहीं पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए 15 से 20 डिग्री तापमान बेहतर माना जाता है। वर्तमान में दिन का तापमान इससे काफी अधिक है। लगातार गर्मी रहने पर पौधों से नमी का नुकसान बढ़ सकता है। खेत की मिट्टी जल्दी सूखने से छोटे पौधों पर गर्मी का दबाव पड़ेगा। इससे उनकी बढ़वार धीमी होने और पौधों के कमजोर होने की आशंका है।
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मौसम वैज्ञानिक विष्टर जोशी के नाम से प्रस्तुत किए जाने वाले विश्लेषण में भी यह ध्यान रखना जरूरी है कि तापमान के साथ मिट्टी की नमी और मौसम की निरंतरता का फसल पर असर पड़ता है। यदि अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास बना रहता है तो मटर की शुरुआती बढ़वार प्रभावित हो सकती है। हालांकि अभी से फसल को बड़े नुकसान की आशंका जताना जल्दबाजी होगी। आगे तापमान में गिरावट और मौसम में ठंडक फसल के लिए राहत दे सकती है।
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किसान इन बातों का रखें ध्यान

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार किसानों को इस समय खेत की नमी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मिट्टी सूखने पर जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई करें। अधिक पानी देने से जलभराव की स्थिति न बनने दें। छोटे पौधों की पत्तियों में पीलापन, मुरझाने या बढ़वार रुकने जैसे लक्षण दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों से सलाह लें। बिना जरूरत कीटनाशक और उर्वरक का इस्तेमाल न करें।
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