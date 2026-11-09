जालौन: शॉर्ट सर्किट से किसान के घर में लगी आग, गृहस्थी का सामान राख

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कस्बा निवासी राजेश कुमार उर्फ पिंटू ने दीपावली पर परिवार के साथ पूजन किया। इसके बाद रात करीब 10 बजे सभी लोग अपने कमरों में सोने चले गए। रात करीब दो बजे बगल के कमरे में अचानक आग लग गई। आग की लपटें और धुआं देखकर पिंटू की पत्नी और बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए।दीपावली का त्योहार होने के कारण उस समय मोहल्ले के अधिकांश लोग जाग रहे थे। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि, तब तक फ्रिज, मोबाइल, कपड़े, बर्तन, सिलाई मशीन, जूते-चप्पल, बच्चों की मार्कशीट और जरूरी कागजात समेत 4500 रुपये की नकदी जलकर राख हो गई। पीड़ित परिवार के अनुसार, आग लगने की वजह फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होना माना जा रहा है। हादसे में करीब एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है।