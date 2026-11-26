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सर्दी और शादी में लॉन्ग जैकेट-ओवरकोट बने महिलाओं की पहली पसंद

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 26 Nov 2026 04:37 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 04:37 PM IST







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इस बार सर्दियों के मौसम में महिलाओं और युवतियों के विंटर फैशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पारंपरिक स्वेटर और शॉल की जगह अब स्टाइलिश लॉन्ग जैकेट और ओवरकोट महिलाओं की पहली पसंद बन गए हैं। ... और पढ़ें

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