हसायन कोतवाली क्षेत्र के गांव बरसौली में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता ने पति सहित पांच ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाया है।

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छर्रा के कुम्हारान निवासी नजर मोहम्मद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी नजमा की शादी 14 वर्ष पूर्व रियाज मोहम्मद के साथ हुई थी। ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नजमा के साथ लगातार मारपीट की जाती थी।दहेज प्रताड़ना से तंग आकर नजमा ने अलीगढ़ न्यायालय में मुकदमा भी दर्ज कराया था। 10 नवंबर 2026 को दिन के समय दामाद की कॉल आई जिसमें लड़ाई-झगड़े की आवाज आ रही थी। 11 नवंबर की रात दो बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर नजमा की मौत की सूचना दी।पिता की शिकायत पर पुलिस ने पति रियाज मोहम्मद, सास भूरी, देवर शान मोहम्मद, ननद रूबीना और अफसाना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र प्रताप गिरि ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।