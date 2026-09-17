{"_id":"6aabe595a1eaf7c85b05d2dc","slug":"video-hatharasa-thauuja-mal-shabharabha-para-matara-mahal-kalyanae-bl-vakasa-sava-eva-pashhatahara-bb-rana-maraya-yaha-bl-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाथरस दाऊजी मेला शुभारंभ पर मंत्री महिला कल्याण बल विकास सेवा एवं पुष्टाहार बेबी रानी मौर्य यह बोलीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाथरस दाऊजी मेला शुभारंभ पर मंत्री महिला कल्याण बल विकास सेवा एवं पुष्टाहार बेबी रानी मौर्य यह बोलीं

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 17 Sep 2026 06:35 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 06:35 PM IST







Link Copied



हाथरस के मेला श्री दाऊजी महाराज का शुभारंभ हुआ। मेले में मंत्री महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार/प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने श्री दाऊजी मंदिर पहुंचकर दाऊ बाबा एवं रेवती मैया के दर्शन-पूजन किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अधिकारियों का पटका पहनाकर एवं बुके भेंटकर स्वागत किया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन