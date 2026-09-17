हाथरस: गाय को बचाने के प्रयास में खाई में पलटा ट्रक, चालक-क्लीनर घायल, घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया

चंदपा के संटीकरा मोड़ पर बुधवार देर रात सड़क पर अचानक आई एक गाय को बचाने के प्रयास में एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। हादसे में ट्रक के चालक और क्लीनर घायल हो गए। मौके पर गश्त कर रही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया।

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अलीगढ़ जिले के थाना अतरौली के गांव कल्याणपुर रानी निवासी 50 वर्षीय हरिकेश सिंह (चालक) और 20 वर्षीय गौरव (क्लीनर) बुधवार रात करीब 11:30 बजे आगरा के शमशाबाद से ट्रक में खल लादकर डिबाई जा रहे थे। जैसे ही उनका ट्रक चंदपा क्षेत्र के संटीकरा मोड़ के पास पहुंचा, तभी अचानक सड़क पर एक गाय आ गई। गाय को बचाने के चक्कर में चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और ट्रक बेकाबू होकर नीचे खाई में जा गिरा।गनीमत रही कि इस दौरान चंदपा पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी वहां से गुजर रही थी। पुलिस ने तुरंत राहत कार्य करते हुए दोनों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल भेजा। ट्रक मालिक बनी सिंह निवासी अतरौली, अलीगढ़ भी रात में ही जिला अस्पताल पहुंच गए। कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी केशव दयाल का कहना है कि घायलों को मामूली चोट आई थी। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।