{"_id":"6ab7e74f41041b781f05da0a","slug":"video-hatharasa-ma-sava-sakalpa-paratharashana-ka-shabharabha-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाथरस में सेवा संकल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाथरस के मेला श्री दाऊजी महाराज परिसर में सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। जनप्रतिनिधियों ने इसे शुरू किया। प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों की उपलब्धियों और विकसित भारत-2047 के संकल्प पर केंद्रित है। इसमें युवा, महिला, किसान और वंचित वर्ग को आत्मनिर्भरता से जोड़ने के प्रयास दर्शाए गए हैं। यह प्रदर्शनी 22 सितंबर से 17 अक्तूबर 2026 तक चलेगी।

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