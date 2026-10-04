हाथरस में सफाई कर्मचारी से मारपीट करने का विरोध

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हाथरस में मेला श्री दाऊजी महाराज में शनिवार की रात्रि के झूला झूलते समय सफाई कर्मचारी से मारपीट करने को विरोध में सफाई कर्मचारियों ने रविवार की सुबह हड़ताल कर प्रदर्शन किया। शहर में सफाई व्यवस्था बंद रही कर्मचारी झूला संचालक पर कार्रवाई को लेकर आक्रोशित दिखे।

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