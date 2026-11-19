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आरोप है कि हमलावरों ने घायल के घर पहुंचकर परिवार के लोगों के साथ भी मारपीट की। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। गांव निवासी आजाद सिंह ने बताया कि उनके चाचा भोले बुधवार देर शाम खेत पर काम से गए थे। इस दौरान वहां पहले से मौजूद करीब छह-सात लोगों ने उन्हें निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी।गोली लगने से भोले घायल हो गए। आरोपियों से बचते हुए वह किसी तरह अपनी बाइक से घर पहुंच गए। आरोप है कि हमलावरों ने उनका पीछा किया और घर पर पहुंचकर भोले के साथ व परिवार के अन्य लोगों से भी मारपीट की है। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर एकत्रित होने लगे तो आरोपी अपनी दो बाइकें मौके पर छोड़कर भाग गए।सूचना मिलने पर मुरसान पुलिस गांव पहुंच गई और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने घायल भोले को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरसान पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल हाथरस रेफर कर दिया। गांव में इस घटना के बाद तनाव का माहौल है। कोतवाली प्रभारी मोनवीर सिंह का कहना है कि मारपीट का मामला है। मेडिकल रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।