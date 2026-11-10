{"_id":"6af2d759854e6590620e4f32","slug":"video-hatharasa-ma-gavarathhana-paja-sava-sa-katal-parasatha-haga-vatarata-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाथरस में गोवर्धन पूजा, सवा सौ कुंतल प्रसादी होगी वितरित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाथरस में मंगलवार को गोवर्धन पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण गौशाला स्थित गोवर्धन मंदिर पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन हुआ। शहर के कई मंदिरों और सामाजिक संगठनों द्वारा प्रसादी वितरण होगा। इसमें करीब सवा सौ कुंतल आटे की प्रसादी, पूरी व पुए शामिल हैं।

... और पढ़ें