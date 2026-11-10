आलू: खेती में 3797 का जलवा, चिप्सोना-सूर्या भी नहीं हैं कम, यह बने किसानों की पहली पसंद

हाथरस जिले भर में आलू की बोआई का काम लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सादाबाद में आलू की 3797 किस्म का जलवा है, जबकि सासनी में चिप्सोना और सूर्या किस्म के आलू की बोआई को प्राथमिकता दी जा रही है।

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जिले में 3797 किस्म की प्रजाति की किसान सबसे ज्यादा बोआई करते हैं। इसकी डिमांड भी अन्य प्रदेशों के साथ साथ देश के विभिन्न कोनों में होती है। जिले में करीब 80 फीसदी आलू की बोआई हो चुकी है।-सुनील कुमार, जिला उद्यान अधिकारी।

इस वर्ष जिले में कुल 52 हजार हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष करीब 80 प्रतिशत रकबे में आलू की बोआई पूरी कर ली गई है। खेतों में आलू की किस्मों के चयन को लेकर इस बार भी किसानों का मुख्य जोर उत्पादन और भंडारण क्षमता पर देखा जा रहा है। जिले भर के आंकड़ों और रुझानों पर नजर डालें तो इस बार 3797 किस्म का दबदबा सबसे अधिक बना हुआ है।हाथरस और सादाबाद क्षेत्र में हर साल लाखों मीट्रिक टन आलू की पैदावार होती है। 52 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोआई पूरी होने से कोल्ड स्टोरेज संचालकों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सहपऊ के किसान राजनलाल शर्मा ने बताया कि कि बेहतर किस्मों (जैसे 3797 और चिप्सोना) के चयन से उन्हें आने वाले सीजन में आलू की अच्छी फसल और वाजिब दाम मिलने की उम्मीद है।