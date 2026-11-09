Hathras News: आज खास

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-सासनी : पराग डेरी स्थित अस्थायी गोशाला में गोवर्धन पूजा सुबह 11 बजे।

- सहपऊ : सीएचसी पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।

- श्रीकृष्ण गोशाला : गोवर्धन पूजा व मेले का आयोजन शाम 7 बजे।

- सादाबाद : रामलीला मैदान स्थित गंगा मंदिर पर छप्पन भोग और प्रसादी वितरण सुबह 9 बजे।

- सिकंदराराऊ : मोहल्ला बारहसैनी के शिव मंदिर पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन शाम 4 बजे।

- मुरसान : सीएचसी पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ दिवस के तहत स्वास्थ्य शिविर सुबह 10 बजे।

- नवग्रह मंदिर : गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम शाम 7 बजे।