{"_id":"6ac7ce522c328bff0d0fa31a","slug":"video-hatharasa-ma-28va-ethaltakasa-paratayagata-ka-shabharabha-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाथरस में 28वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाथरस जनपद की 28वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2026 का पुलिस लाइन के खेल मैदान में शुभारंभ हुआ। मुख्य विकास अधिकारी प्रदीप नारायण दीक्षित ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं को खेल का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। प्रदीप नारायण दीक्षित ने खेलो इंडिया कार्यक्रम और जनपद की खेल सुविधाओं की जानकारी भी दी।

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