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हाथरस में 28वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ

Thu, 08 Oct 2026 10:39 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Thu, 08 Oct 2026 10:39 PM IST
हाथरस में 28वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ
हाथरस जनपद की 28वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2026 का पुलिस लाइन के खेल मैदान में शुभारंभ हुआ। मुख्य विकास अधिकारी प्रदीप नारायण दीक्षित ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं को खेल का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। प्रदीप नारायण दीक्षित ने खेलो इंडिया कार्यक्रम और जनपद की खेल सुविधाओं की जानकारी भी दी।
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