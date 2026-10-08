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हाथरस: खेत में ट्रैक्टर से जोताई के दौरान रोटावेटर की चपेट में आया युवक, दर्दनाक मौत, क्षत-विक्षत हुआ शरीर

Thu, 08 Oct 2026 04:18 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 08 Oct 2026 04:18 PM IST
सार

राहुल रोटावेटर में बुरी तरह फंस गया। वह उसके साथ कई चक्कर घूम गया। मृतक की ताई सत्यवती ने बताया कि राहुल पानी पीने के बाद खेत की ओर गया था। उसे निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना का दृश्य देखकर ग्रामीणों के रोंगटे खड़े हो गए।

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Youth Killed in Rotavator Accident
मृतक राहुल शर्मा - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
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सिकंदराराऊ कोतवाली की कचौरा पुलिस चौकी अंतर्गत गांव मुन्नापुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। बृहस्पतिवार दोपहर खेत में ट्रैक्टर से जोताई के दौरान 30 वर्षीय राहुल शर्मा की मौत हो गई। वह रोटावेटर की चपेट में आ गया, जिससे उसका शरीर क्षत-विक्षत हो गया।

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घटना के बाद खेत में चीख-पुकार मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। पुलिस ने किसी तरह शव को इकट्ठा किया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। ग्रामीणों के अनुसार, गांव मुन्नापुर निवासी राहुल शर्मा पुत्र दिवंगत गिरीश चंद्र था। वह गुरुवार दोपहर करीब एक बजे ट्यूबवेल की कुंडी पर पानी पी रहा था। इसी दौरान शिव कुमार पुत्र रवि कुमार खेत में काम कर रहा था। वह अपने निजी ट्रैक्टर से रोटावेटर लगाकर मिट्टी समतल कर रहा था। शिव कुमार ने राहुल को आवाज देकर बुलाया। राहुल के खेत में पहुंचने के बाद वह रोटावेटर की चपेट में आ गया।
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हादसे का विवरण
राहुल रोटावेटर में बुरी तरह फंस गया। वह उसके साथ कई चक्कर घूम गया। मृतक की ताई सत्यवती ने बताया कि राहुल पानी पीने के बाद खेत की ओर गया था। उसे निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना का दृश्य देखकर ग्रामीणों के रोंगटे खड़े हो गए।
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 ट्रैक्टर को छोड़कर भागा चालक
हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक शिव कुमार ट्रैक्टर को मौके पर छोड़कर भाग गया। थाना प्रभारी शिव कुमार शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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