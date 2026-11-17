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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 कार्यक्रम संचालित है। हाथरस जिला निर्वाचन अधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने 17 नवंबर, 2026 को जनपद की आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन किया। इसमें जनपद के कुल 10,54,576 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 5,75,759 पुरुष, 4,78,800 महिला और 17 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं।

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