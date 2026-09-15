बिसावर में मनरेगा मजदूरों का मजदूरी भुगतान को लेकर प्रदर्शन

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बिसावर के ग्राम पंचायत कजरौठी में मंगलवार को मनरेगा (वीबी-जी राम जी) मजदूरों ने तीन माह से मजदूरी न मिलने पर प्रदर्शन किया। उन्होंने जल्द भुगतान की मांग की। खंड विकास अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि वीबी-जी राम जी योजना और ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण भुगतान में देरी हुई है। उन्होंने मजदूरों का भुगतान जल्द कराने का आश्वासन दिया।

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