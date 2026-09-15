हाथरस: छह दिन पहले घर से गई युवती आगरा से खोजी, 350 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने से पता चला

चंदपा क्षेत्र के एक गांव से छह दिन पहले घर से गई युवती को पुलिस ने सोमवार की सुबह आगरा से सकुशल खोज लिया। पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है। युवती गांव से 8 सितंबर को अचानक अपने घर से चली गई थी। पिता ने चंदपा कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी।

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पुलिस ने इस काम में करीब 350 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और सर्विलांस की मदद ली। सीओ सादाबाद योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया युवती का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा और न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस काम में करीब 350 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और सर्विलांस की मदद ली। सीओ सादाबाद योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया युवती का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा और न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।