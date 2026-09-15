बचे हुए सितंबर में मौज ही मौज: अगले 15 दिनों में 4 दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, इन अवसरों पर रहेगी छुट्टी

हाथरस में स्कूली बच्चों और छात्र-छात्राओं के लिए सितंबर का महीना ढेर सारी खुशियां और राहत लेकर आया है। त्योहारों की रोनक और संडे की छुट्टी मिलकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली हैं।

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17 सितंबर (बृहस्पतिवार): देवछठ के पावन पर्व पर रहेगा अवकाश।

20 सितंबर (रविवार): साप्ताहिक छुट्टी।

25 सितंबर (शुक्रवार): अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व।

27 सितंबर (रविवार): साप्ताहिक छुट्टी।

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, आने वाले महज 15 दिनों के भीतर परिषदीय स्कूलों सहित तमाम स्कूल-कॉलेजों में कुल चार दिनों का अवकाश रहेगा। पढ़ाई और होमवर्क के बीच मिलने वाली इन छुट्टियों को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लगातार आ रहे इन त्योहारों और सप्ताहांत की छुट्टियों से बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ परिवार के साथ त्योहार मनाने और मौज-मस्ती करने का पूरा मौका मिलेगा।