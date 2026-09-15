हाथरस: घर में घुसा सात फीट लंबा कोबरा, मची अफरा-तफरी, रेस्क्यू कर वन विभाग की टीम ने पकड़ा और जंगल में छोड़ा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 15 Sep 2026 12:12 PM IST
सार
अचानक कोबरा घर के अंदर घुस आया, जिसे देखकर परिवार के लोग बाहर निकल आए और वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने कोबरा को सुरक्षित पकड़कर थैले में बंद कर दिया।
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विस्तार
चंदपा के गांव पाराशर में सोमवार दोपहर एक घर में करीब सात फीट लंबा कोबरा घुस गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया और जंगल में छोड़ दिया।
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गांव निवासी सत्यदेव पचौरी परिवार के साथ घर में भोजन कर रहे थे। इस दौरान अचानक कोबरा घर के अंदर घुस आया, जिसे देखकर परिवार के लोग बाहर निकल आए और वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के भूरी चौधरी और केपी सिंह ने काफी देर की मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित पकड़कर थैले में बंद किया और उसे आबादी से दूर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया।
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वन विभाग ने लोगों से अपील की कि घरों और नालियों में साफ-सफाई बनाए रखें, क्योंकि गर्मी और गंदगी के कारण सांप आबादी की ओर आ सकते हैं। यदि घर में सांप दिखाई दे तो स्वयं पकड़ने का प्रयास न करें और तुरंत वन विभाग को सूचना दें।
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