{"_id":"6ad0bf86350a1633ec094e9c","slug":"video-avathha-aatashabja-bhadaranae-para-hatharasa-palsa-ka-kararavaii-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"अवैध आतिशबाजी भंडारण पर हाथरस पुलिस की कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के आदेश पर हाथरस पुलिस ने अवैध आतिशबाजी भंडारण पर कार्रवाई की। सासनी थाना पुलिस ने 15 अक्तूबर को एक गोदाम पर छापा मारा। वहां से 12 लाख रुपये के 232 कार्टून और 3 बोरियों में पटाखे बरामद हुए। दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। यह भंडारण निर्धारित स्थान से अलग था और अग्निशमन उपकरण भी नहीं थे।

... और पढ़ें