{"_id":"6aa3e06adf660518cd0a9f05","slug":"video-elderly-woman-sleeping-on-a-cot-dies-in-a-fatal-attack-by-a-wild-animal-in-hardoi-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरदोई में जंगली जानवर का जानलेवा हमला, चारपाई पर सो रही वृद्धा की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अतरौली थाना क्षेत्र के भीखपुर एमा गांव में चारपाई पर सोई वृद्धा की किसी जंगली जानवर के हमले से मौत हो गई। वृद्धा गांव से बाहर अधबने मकान के बाहर तिरपाल के नीचे सो रही थीं। कछौना रेंजर विनय सिंह जादौन ने तेंदुए की मौजूदगी से साफ इनकार करते हुए बताया कि हमला कुत्ता प्रजाति के किसी जंगली जानवर द्वारा किए जाने की आशंका है।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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