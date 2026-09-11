हरदोई: ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार सास-दामाद की मौत, 30 मीटर दूर जा गिरा हाथ

हादसे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर भागा चालक

घटना के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी।कोतवाल अतुल सिंह ने बताया कि घटना संज्ञान में है। ट्रैक्टर-ट्रॉली पुलिस के कब्जे में है। परिजनों से तहरीर लेकर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।