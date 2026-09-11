हरदोई: चारपाई पर सो रही वृद्धा की जंगली जानवर के हमले में मौत, चेहरे-गर्दन पर मिले निशान

कुत्तों के भौंकने पर बाहर आया बेटा

श्रीराम के मुताबिक शुक्रवार तड़के करीब तीन बजे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर वह मकान से बाहर निकले। बाहर आने पर उन्होंने मां छेदाना को चारपाई पर मृत पड़ा देखा। उनके चेहरे और गर्दन पर किसी जानवर के नोचने के निशान थे। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई। तेंदुए के हमले की चर्चा होने पर ग्रामीणों में दहशत फैल गई।