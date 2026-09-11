हरदोई: चारपाई पर सो रही वृद्धा की मौत, जंगली जानवर के हमले की आशंका, चेहरे और गर्दन पर मिले निशान, जांच शुरू

हरदोई जिले में अतरौली थाना क्षेत्र के भीखपुर एमा में गांव से बाहर अधबने मकान के बाहर तिरपाल के नीचे सोई वृद्धा पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। गर्दन और चेहरे पर हुए हमले में वृद्धा ने चारपाई पर ही दम तोड़ दिया। घटना का पता चलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। तेंदुए के हमले से मौत होने की सूचना पर वन विभान ने कांबिंग शुरू करा दी।

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हालांकि, तेंदुए के हमले से वन विभाग के अधिकारियों ने इनकार किया है। गोमती नदी के किनारे बसे भीखपुर एमा में आबादी से लगभग 100 मीटर दूर छेदाना राठौर (65) अधबने मकान में रह रही थीं। उनके साथ पुत्र श्रीराम बहू रामजानकी और बच्चे भी रहते हैं। बृहस्पतिवार रात छेदाना मकान के बाहर पड़े तिरपाल के नीचे चारपाई पर सोई थीं।