हरदोई: चारपाई पर सो रही वृद्धा की मौत, जंगली जानवर के हमले की आशंका, चेहरे और गर्दन पर मिले निशान, जांच शुरू
Hardoi News: अतरौली थाना क्षेत्र के भीखपुर एमा गांव में चारपाई पर सोई वृद्धा की किसी जंगली जानवर के हमले से मौत हो गई। वृद्धा गांव से बाहर अधबने मकान के बाहर तिरपाल के नीचे सो रही थीं।
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हरदोई जिले में अतरौली थाना क्षेत्र के भीखपुर एमा में गांव से बाहर अधबने मकान के बाहर तिरपाल के नीचे सोई वृद्धा पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। गर्दन और चेहरे पर हुए हमले में वृद्धा ने चारपाई पर ही दम तोड़ दिया। घटना का पता चलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। तेंदुए के हमले से मौत होने की सूचना पर वन विभान ने कांबिंग शुरू करा दी।
हालांकि, तेंदुए के हमले से वन विभाग के अधिकारियों ने इनकार किया है। गोमती नदी के किनारे बसे भीखपुर एमा में आबादी से लगभग 100 मीटर दूर छेदाना राठौर (65) अधबने मकान में रह रही थीं। उनके साथ पुत्र श्रीराम बहू रामजानकी और बच्चे भी रहते हैं। बृहस्पतिवार रात छेदाना मकान के बाहर पड़े तिरपाल के नीचे चारपाई पर सोई थीं।
गर्दन और चेहरे पर निशान
श्रीराम ने बताया कि शुक्रवार सुबह लगभग तीन बजे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर वह मकान के बाहर आए। इस दौरान मां चारपाई पर मृत पड़ी मिलीं। गर्दन और चेहरे पर किसी जानवर के नोच लेने के निशान भी थे। घटना का पता चलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर लग गई। अतरौली पुलिस के साथ ही कछौना के रेंजर विनय सिंह जादौन भी मौके पर पहुंच गए।
तेंदुए की मौजूदगी से इनकार
उन्होंने बताया कि कुत्ता प्रजाति के किसी जंगली जानवर के हमले से छेदाना की मौत हुई है। सियार, भेड़िया या लकड़बग्घा होने की आशंका जताई है। साथ ही, तेंदुए की मौजूदगी से इनकार किया है। प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत पांडेय ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले में जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।