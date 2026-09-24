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हापुड़ पहुंचे राज्यपाल वीके सिंह, स्वर्गीय लज्जा रानी गर्ग के परिजनों से की मुलाकात

Rahul Kumar Tiwari

Updated Thu, 24 Sep 2026 02:00 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 02:00 PM IST







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मिजोरम के राज्यपाल और गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से दो बार सांसद रहे वीके सिंह बृहस्पतिवार को गांधी रोड स्थित स्वर्गीय लज्जा रानी गर्ग के आवास पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। इसके बाद हाईवे स्थित भाजपा नेता अजीत तोमर के आवास पर पहुंचे। ... और पढ़ें

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