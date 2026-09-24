हापुड़ में आसपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

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हापुड़ में एससी-एसटी, ओबीसी महिलाओं के सामाजिक न्याय व समान अवसर और उचित प्रतिनिधित्व से संबंधित समेत 24 मांगों को लेकर सैकड़ों आसपा कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीएम संदीप कुमार को सौंपा।

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