हापुड़ पहुंचे राज्यपाल वीके सिंह: लज्जा रानी गर्ग के परिजनों से मिले, संगठन में योगदान को किया याद

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इस दौरान लज्जा रानी गर्ग के संगठनात्मक योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वह बहुत पुरानी और समर्पित कार्यकर्ता व नेत्री थीं। संगठन में उनका बड़ा नाम था। उन्होंने लंबे समय तक संगठन के लिए कार्य किया। उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हुए कार्यकर्ताओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।इसके बाद देश की तरक्की और अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने को लेकर सवाल किए जाने पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी होनी चाहिए। देश की प्रगति से जुड़े सवाल पर उन्होंने इसी संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ अपनी बात रखी। इस अवसर पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण मित्तल, निशांत सिसोदिया, पालिकाध्यक्ष विभु बंसल, शिवम शर्मा, सौरभ शर्मा और भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अमित टांक समेत अन्य लोग मौजूद रहे।