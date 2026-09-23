Hapur News: विधि पाठ्यक्रम और यूजी, पीजी की बची सीटों पर आज से मिलेंगे प्रवेश

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इस प्रक्रिया के शुरू होने से सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों को भी राहत मिलेगी। विश्वविद्यालय ने प्रवेश से वंचित छात्रों को अंतिम अवसर दिया। इसके लिए 21 सितंबर तक आवेदन करने के निर्देश जारी किए गए थे। 22 सितंबर को पंजीकरण की हार्ड कॉपी कॉलेजों में जमा कराई गई। बुधवार, 23 सितंबर को कॉलेजों में पंजीकृत छात्रों के अंकों के अनुसार वरीयता सूची तैयार की गई। यह वरीयता सूची संबंधित पाठ्यक्रम की अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई गई है।वरीयता सूची में वार्ड कोटा, एनसीसी और एनएसएस जैसे प्रमाणपत्रों को नियमानुसार वेटेज के रूप में शामिल किया गया। इन प्रमाणपत्रों से छात्रों को अतिरिक्त अंक मिलेंगे। तीन वर्षीय एलएलबी में पंजीकृत छात्रों को इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपनी लॉगइन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। उन्हें डैशबोर्ड पर प्रवेश शुल्क का लिंक भी प्राप्त करना होगा। स्नातक और परास्नातक कोर्सों में प्रवेश के इच्छुक छात्र भी इस अंतिम प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।जिन छात्रों ने अभी तक प्रवेश नहीं लिया है, पंजीकरण करने वाले ऐसे छात्रों को बृहस्पतिवार और शुक्रवार को प्रवेश दिया जाएगा। छात्र समय से कॉलेज पहुंचे।प्रो.साधना तोमर, प्राचार्य, एकेपी पीजी कॉलेज।