110 कट्टे नकली पोटाश और डीएपी बरामद, फरार आरोपियों की तलाश; देखें

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हापुड़ में रामपुर रोड पर शनिवार शाम कृषि विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने एक फैक्टरी पर छापा मारा, जहां नकली पोटाश और डीएपी बनाने का अवैध कारोबार चल रहा था। इस छापेमारी के दौरान मौके से 90 कट्टे नकली पोटाश और 20 कट्टे नकली डीएपी बरामद किए गए।

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