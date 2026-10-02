Hapur News: ओटीएस के लिए रमपुरा और न्यू आर्यनगर में आज लगेंगे शिविर
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:20 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:20 PM IST
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पिलखुवा। शहर में एकमुश्त समाधान योजना के तहत शनिवार को रमपुरा और न्यू आर्यनगर में शिविर लगाए जाएंगे। रमपुरा में चर्च के पास और न्यू आर्यनगर में हनुमान मंदिर के पास शिविर लगेगा।
कर निर्धारण अधिकारी रिचा श्रीवास्तव ने बताया कि शासन की ओर से 15 अगस्त से शुरू की गई ओटीएस योजना में गृहकर और जल और सीवर कर के बकाये पर देय ब्याज में शत प्रतिशत छूट दी जा रही है। शिविर में बकायेदार अपने बकाये का विवरण प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत निस्तारण करा सकेंगे। नगर पालिका के 25 वार्डों में निर्धारित क्रम के अनुसार शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बकायेदारों से निर्धारित शिविर स्थल पर पहुंचकर योजना का लाभ लेने की अपील की।
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कर निर्धारण अधिकारी रिचा श्रीवास्तव ने बताया कि शासन की ओर से 15 अगस्त से शुरू की गई ओटीएस योजना में गृहकर और जल और सीवर कर के बकाये पर देय ब्याज में शत प्रतिशत छूट दी जा रही है। शिविर में बकायेदार अपने बकाये का विवरण प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत निस्तारण करा सकेंगे। नगर पालिका के 25 वार्डों में निर्धारित क्रम के अनुसार शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बकायेदारों से निर्धारित शिविर स्थल पर पहुंचकर योजना का लाभ लेने की अपील की।
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