{"_id":"6a9eaf0b47bb40cbe00c85e8","slug":"video-protest-in-hapur-against-ugc-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: यूजीसी के खिलाफ हापुड़ में लामबंद हुए लोग, कलक्ट्रेट पर नारेबाजी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूजीसी के विरोध में सोमवार को हापुड़ में विभिन्न संस्थाओं के लोग लामबंद हुए। पिलखुवा में यूजीसी के विरोध में रैली निकाली गई, जिसे पिलखुवा में ही रोक दिया गया। इसके बाद दोपहर के समय कुछ लोग कलक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी की। इसके अलावा पुलिस ने कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट भी किया। ताकि वे लोग रैली में शामिल न हो सकें। लोगों ने कलक्ट्रेट पर विरोध में जमकर नारेबाजी की।

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