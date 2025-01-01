Hapur News: जन आरोग्य मेले में 1026 किशोरियों को लगा टीका

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अभिभावकों से भी शत प्रतिशत किशोरियों को टीका लगवाने की अपील की गई। मजीदपुरा स्थित जन आरोग्य मंदिर में 215 मरीज पहुंचे, जिनमें अधिकांश को खांसी और बुखार की समस्या थी। इनमें दस मरीजों के सैंपल डेंगू जांच के लिए लिए गए। मोती कॉलोनी के जन आरोग्य मंदिर में बुखार, चर्म रोग और पेट संक्रमण के कुल 143 मरीजों का उपचार हुआ। भीमनगर स्थित जन आरोग्य मंदिर में 321 मरीज आए, जिनमें गर्भवती महिलाएं भी नियमित जांच के लिए पहुंचीं। जिलेभर के आरोग्य मेलों में कुल 1262 मरीजों ने उपचार कराया।जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. योगेश गुप्ता ने किशोरियों और उनके परिजनों को सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी दी। चिकित्सकों ने बताया कि समय पर टीकाकरण कराकर इस गंभीर बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। कई स्थानों पर अभिभावकों की काउंसिलिंग भी की गई और टीके को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया गया। सीएमओ डॉ. किशोर आहूजा ने 14 से 15 साल से कम उम्र की बेटियों को अवश्य टीकाकरण कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि टीका लगने के बाद सर्वाइकल कैंसर का खतरा नहीं रहता है।