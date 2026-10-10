‘भाजपा मुर्दाबाद’ के नारों से गूंजा तहसील गेट, आंदोलनकारियों ने सांसद-विधायक को रोका

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यूपी के हापुड़ स्थित धौलाना तहसील गेट के सामने शनिवार दोपहर नस्ल बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद अतुल गर्ग और विधायक धर्मेश तोमर के काफिले को रोककर जमकर हंगामा किया। दोनों जनप्रतिनिधि क्षेत्र में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान आंदोलनकारियों ने भाजपा मुर्दाबाद और सांसद-विधायक वापस जाओ के नारे लगाए। विरोध के बीच जनप्रतिनिधियों को वाहन के शीशे चढ़ाकर वहां से निकलना पड़ा।

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