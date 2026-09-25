{"_id":"6ab6432e7683444412068eb4","slug":"video-immersion-procession-was-taken-out-amidst-chants-of-ganpati-bappa-morya-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष के बीच निकली विसर्जन शोभायात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर में विभिन्न स्थानों पर घरों और पंडालों में विराजमान गणपति महाराज को शुक्रवार को विधि-विधान के साथ विदाई दी गई। गणेश प्रतिमाओं को आकर्षक ढंग से सजाकर श्रद्धालुओं ने बैंड-बाजों के साथ विसर्जन शोभायात्रा निकाली। शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। जगह-जगह आतिशबाजी की गई और श्रद्धालुओं ने रंग-गुलाल उड़ाकर उत्साह मनाया।

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