Hapur News: नवरात्र में शुरू होंगे 15 करोड़ के विकास कार्य, 100 से ज्यादा मोहल्लों में बनेंगी सड़कें और नालियां

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नगर पालिका की ओर से विकास कार्यों के लिए करीब डेढ़ महीने पहले टेंडर जारी किए गए थे। अब इन टेंडरों की तकनीकी बिड भी खोल दी गई है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित कार्यों के लिए ठेकेदारों का चयन चल रहा है। आगामी दस दिनों में दस्तावेज की जांच आदि के बाद नवरात्र में निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारी है।इन विकास कार्यों के लिए 15वें वित्त आयोग, अवस्थापना निधि और राज्य वित्त से मिली धनराशि का इस्तेमाल किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार अलग-अलग मोहल्लों में जरूरत के आधार पर सड़क और नाली निर्माण के कार्य कराए जाएंगे। इससे स्थानीय लोगों को आवागमन के साथ जलनिकासी की सुविधा भी मिलेगी।मामले में पालिका के ईओ संजय कुमार मिश्रा का कहना है कि पालिका स्तर पर टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्यों को नवरात्र में शुरू कराया जाएगा। संबंधित क्षेत्रों में कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों को काफी समय से चली आ रही समस्याओं से राहत मिलेगी।इन मोहल्लों में कराए जाएंगे कार्यआदर्शनगर काॅलोनी, मोहल्ला लज्जापुरी, मोहल्ला गिरधरपुरा, मोहल्ला शिवनगर, मोहल्ला प्रहलादनगर, मोहल्ला गणेशपुरा, मोहल्ला नवीकरीम, मोहल्ला शिवगढ़ी, चंद्रलोक कालोनी, मोहल्ला राजीव विहार, मोहल्ला रघुवीर गंज, मोहल्ला फूलगढ़ी व कोटला, मोहल्ला चमरी, मोहल्ला कोठीगेट अहाता, मोहल्ला गांधी विहार में काम होगा। इसके अलावा मोहल्ला कोटला मेवतियान, मोहल्ला सूरजगंज, मोहल्ला अलीनगर, मोहल्ला तगासराय, सर्वोदय कालोनी राजीव इन्कलेव, मोहल्ला बुर्ज, मोहल्ला सराय बरासत, देवलोक कालोनी, मेहल्ला श्रीनगर, मोहल्ला ब्रहमनान बहरायी चौक, मोहल्ला शक्तिनगर, बुलंदशहर रोड आवास विकास कॉलोनी, मोहल्ला मजीदपुरा, गोल मार्केट, आलोक कॉलोनी, मोहल्ला लज्जापुरी, गढ़ गेट पुलिस चौकी से लेकर गूली तक, मोहल्ला प्रेमपुरा आदि में नाली व सड़क का निर्माण कराया जाएगा।