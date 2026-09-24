Hapur News: सिंभावली के खिलाड़ियों ने प्रदेशीय जूडो में जीते 29 पदक

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खिलाड़ियों ने बालक और बालिका वर्ग की विभिन्न आयु व भार श्रेणियों में दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 16 स्वर्ण, छह रजत और सात कांस्य पदक अपने नाम किए। राष्ट्रीय कोच सुबोध यादव ने पदक विजेताओं की जानकारी दी।अंडर-14 बालिका वर्ग में निशा ने 36 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। रिशिका ने 23 किग्रा में रजत पदक हासिल किया। बालक वर्ग में अजीम ने 30 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता। गगन, ऋषभ और सुमित ने कांस्य पदक प्राप्त किए।अंडर-17 बालिका वर्ग में सगुन, जोया, कनिका और कृतिका ने स्वर्ण पदक जीते। फातमा ने रजत पदक हासिल किया। बालक वर्ग में रितिक, शिवम और ध्रुव ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए। हर्ष ने रजत और भास्कर ने कांस्य पदक जीता। अंडर-19 बालिका वर्ग में अनुप्रिया, अस्मा, साक्षी, महक, निकिता और खुशी ने स्वर्ण पदक जीते। चंचल ने रजत पदक अपने नाम किया। बालक वर्ग में उमंग ने स्वर्ण पदक जीता। चिंटू व नितिन ने रजत और आशीष व आदित्य ने कांस्य पदक हासिल किए।