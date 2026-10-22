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ओवरटेक कर रही तेज रफ्तार कार ने बाइक में सामने से मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत

विकास कुमार

Updated Thu, 22 Oct 2026 06:51 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 06:51 PM IST

यूपी के हापुड़ स्थित बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर आजमपुर के पास गुरुवार शाम तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत में बाइक सवार 55 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला और किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। ... और पढ़ें

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