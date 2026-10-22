Hapur News: दिल्ली की महारैली में एकजुटता के साथ शामिल होने की अपील

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दिल्ली रोड स्थित भैरों मंदिर के पास पार्टी कार्यालय पहुंचने पर अनंत दहिया का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली महारैली में देशभर से कार्यकर्ता जुटेंगे। उन्होंने जिले की तीनों नगर पालिकाओं के अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों, बूथ अध्यक्षों, फ्रंटल संगठनों और वरिष्ठ कांग्रेसियों से अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया।जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि कार्यकर्ता पूरी ताकत से महारैली में भाग लेकर राहुल गांधी का समर्थन करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठा रहे हैं। शहर अध्यक्ष इरफान अहमद ने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाती रहेगी।बैठक में पूर्व विधायक गजराज सिंह, विजय गोयल, नवरत्न त्यागी, अरविंद शर्मा, दिनेश चंद शर्मा, रजनीश त्यागी, मानवी सिंह, रश्मि चौधरी, डॉ. वीसी शर्मा, रघुवीर सिंह, नरेश भाटी, गौरव गर्ग मौजूद रहे।