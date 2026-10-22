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Hapur News: फैक्टरी की दुर्गंध से परेशान ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, लगाया जाम

Thu, 22 Oct 2026 11:38 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:38 PM IST
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Villagers, troubled by the foul smell from a factory, express their anger by blocking the road.
धौलाना में गंदगी से भरे ट्रक को रोक कर जाम लगाते लोग। संवाद
धौलाना। बासतपुर-धौलाना मार्ग पर स्थित एक गत्ता कारखाना से फैल रही गंदगी और असहनीय दुर्गंध के विरोध में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बृहस्पतिवार को ग्रामीणों ने महाराणा प्रताप चौक पर एक वाहन को रोककर सड़क जाम कर दी। इससे गुलावठी, मसूरी, पिलखुवा और एनटीपीसी मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ।
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ग्रामीणों का आरोप है कि कारखाना में दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ नगर निगम का गंदगी भरा कूड़ा लाकर सुखाया जाता है। फिर इसे प्रयोग में लिया जाता है, जिससे आसपास के गांवों में दुर्गंध फैल रही है। लोगों का घरों में रहना तक मुश्किल हो गया है। कारखाने से निकलने वाली गंदगी और बदबू से बच्चों, बुजुर्गों समेत सभी को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार, उन्हें बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया।
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विरोध प्रदर्शन और जाम की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने ग्रामीणों से बात कर उनकी समस्याएं सुनीं। संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर समस्या समाधान का आश्वासन मिलने पर ग्रामीणों ने जाम खोला। ग्राम प्रधान अतुल कुमार ने कहा कि गांवों के वातावरण को प्रदूषित करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों को समस्या की सूचना दी जाएगी।
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