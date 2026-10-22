एमएलसी चुनाव : 14 केंद्रों पर आज होगा मतदान, बाहरी लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री

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मतदान से पहले दिन बृहस्पतिवार को केंद्रों व स्थलों पर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरे, साफ-सफाई, संकेतक, आदि की व्यवस्था की गई। डीएम कविता मीना सहित सभी एसडीएम व अन्य अधिकारियों ने केंद्रों पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहीं, कलक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियां रवाना की गईं। एक पोलिंग पार्टी में चार मतदान कर्मी हैं। कुल 29 स्थल पर एक-एक पोलिंग पार्टी भेजी गई है, जबकि सात पोलिंग पार्टियों को रिजर्व में रखा गया है। इसके अलावा संबंधित थाना क्षेत्र से अलग-अलग करीब 100 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।मामले में डीएम कविता मीना का कहना है कि वाहनों के माध्यम से पोलिंग पार्टियों की रवानगी की गई है। मतदान सामग्री, मतपेटी व सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में मतपेटियों के सुरक्षित रखा जाएगा। कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए।मताधिकार के लिए मिलेगा विशेष अवकाशडीएम ने बताया कि चुनाव में मतदान के लिए 23 अक्तूबर को विशेष आकस्मिक अवकाश रहेगा। शासन की स्वीकृति के यह आदेश जारी किया है। जिले के ऐसे कर्मचारी, जो विश्वविद्यालय स्नातक हैं और स्नातक या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के बोनाफाइड मतदाता हैं, उन्हें मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया गया है। वहीं, चुनाव के मद्देनजर सभी प्रकार के शराब के ठेके भी बंद रहेंगे।मतदान को लेकर स्थितिचुनाव का प्रकार मतदान केंद्र स्थल पुरुष महिला कुल मतदातामेरठ खंड स्नातक 08 23 6980 4957 11937मेरठ खंड शिक्षक 06 06 1932 2294 4226स्नातक और शिक्षक चुनाव के लिए बनाए गए मतदान स्थलमेरठ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मारवाड़ इंटर कॉलेज पिलखुवा, खंड विकास कार्यालय धौलाना, खंड विकास कार्यालय हापुड़, नगर पालिका परिषद हापुड़ का प्रांगण (महावीर प्राथमिक पाठशाला कक्ष संख्या-2), खंड विकास कार्यालय सिंभावली और खंड विकास कार्यालय गढ़मुक्तेश्वर में वोट डाले जाएंगे। मेरठ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मारवाड़ इंटर कॉलेज पिलखुवा का कक्ष संख्या-एक व दो, खंड विकास कार्यालय धौलाना का सभा कक्षा, लिपिक कक्ष व अधिकारी कक्ष, खंड विकास कार्यालय हापुड़ सभागार कक्ष, सहायक विकास अधिकारी कक्ष, लिपिक कक्ष व अवर अभियंता कक्ष, नगर पालिका परिषद हापुड़ सभागार कक्ष, मुख्य कार्यालय कक्ष, स्वास्थ्य कार्यालय कक्ष-1, दो व पुस्तकालय कक्ष, नगर पालिका परिषद हापुड़ का प्रांगण महावीर प्राथमिक पाठशाला कक्ष संख्या-1, देवकी प्राथमिक पाठशाला कक्ष संख्या-1 व कक्ष संख्या-2, खंड विकास कार्यालय सिंभावली बैठक हॉल नंबर-1 व सामुदायिक भवन का हाल, खंड विकास कार्यालय गढ़मुक्तेश्वर सामुदायिक भवन-1, भवन-2, लिपिक कक्ष व सभागार कक्ष, मारवाड़ इंटर कॉलेज पिलखुवा कक्ष संख्या-3, खंड विकास कार्यालय धौलाना का लिपिक कक्ष, खंड विकास कार्यालय हापुड़ का सहायक विकास अधिकारी कक्ष और नगर पालिका परिषद हापुड़ का प्रांगण महावीर प्राथमिक पाठशाला कक्ष संख्या-दो में मतदान होगा।