{"_id":"6aae850eadbdbbae2a04f657","slug":"video-deputy-chief-minister-keshav-prasad-maurya-takes-dig-at-akhilesh-over-ai-video-in-hapur-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"हापुड़: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एआई वीडियो को लेकर अखिलेश पर कसा तंज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है। एआई से वीडियो बनाने के मामले में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव वर्ष 2017 के चुनाव में वापस पहुंच गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक कमल खिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। अब अखिलेश यादव मुंगेरीलाल के हसीन सपने मुख्यमंत्री बनने के लिए देख रहे हैं।

... और पढ़ें