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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya takes dig at Akhilesh over AI ​​video in Hapur

हापुड़: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एआई वीडियो को लेकर अखिलेश पर कसा तंज

Sat, 19 Sep 2026 06:20 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Sat, 19 Sep 2026 06:20 PM IST
Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya takes dig at Akhilesh over AI video in Hapur
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है। एआई से वीडियो बनाने के मामले में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव वर्ष 2017 के चुनाव में वापस पहुंच गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक कमल खिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। अब अखिलेश यादव मुंगेरीलाल के हसीन सपने मुख्यमंत्री बनने के लिए देख रहे हैं।
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