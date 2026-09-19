Hapur News: आनंद विहार आवासीय क्षेत्र में सड़कों का होगा निर्माण, डाली जाएगी सीवर लाइन

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प्राधिकरण की ओर से 1.39 करोड़ रुपये से आनंद विहार आवासीय योजना के ब्लॉक-एल में एसटीपी के लिए सीवर लाइन डालने, 76.76 लाख रुपये से सड़क संख्या-05 के किनारे से डी-ब्लॉक के सेंटर शॉपिंग प्लॉट की रिसर्फेसिंग, 29.58 लाख रुपये से सीवर लाइनों के एक वर्ष तक संचालन, अनुरक्षण, सफाई व मरम्मत का कार्य कराया जाएगा।इसके अलावा 69.75 लाख से आनंद विहार आवासीय योजना के ही ब्लॉक-सी की आंतरिक सड़कों का सुदृढीकरण, 38.72 लाख रुपये से सड़कों, नालियों, पटरियों की सफाई व कूड़ा उठाने, 29.58 लाख से सीवर लाइनों के एक वर्ष तक संचालन, अनुरक्षण, सफाई व मरम्मत का कार्य और 31.54 लाख रुपये से जलापूर्ति लाइनों का एक वर्ष तक संचालन व अनुरक्षण का कार्य कराया जाएगा।इन क्षेत्रों में अब भवनों का निर्माण तेज हो गया है। इसलिए लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। जिससे कि इनकी परेशानियां दूर हो सकें। मामले में प्राधिकरण के सचिव अमित कादियान ने बताया कि आनंद विहार में तेजी से भवनों का निर्माण हो रहा है। लोगों की जरूरतों को देखते हुए मूलभूत सुविधाओं में इजाफा किया जाएगा।