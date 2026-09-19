Hapur News: हादसे में घायल युवक ने उपचार के दाैरान तोड़ा दम

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इस हादसे में बाइक सवार दंपती वसीम सैफी (45) व उनकी पत्नी शाहीन (40) निवासी गांव फत्तापुर सिंभावली की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि दूसरी बाइक पर सवार राशिद निवासी गढ़ी मोहल्ला चमनपुरी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था।थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव फत्तापुर निवासी वसीम सैफी अपनी पत्नी शाहीन के साथ 14 सितंबर की दोपहर घर से बाइक पर पिलखुवा दवाई लेने के लिए जा रहे थे।एनएच-09 स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास सर्विस रोड पर पहुंचने पर सामने से आ रही तेज रफ्तार दूसरी बाइक से उनकी बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई थी। दूसरी बाइक राशिद चला रहे थे। हादसे के दौरान भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और दपंती की मौके पर ही मौत हो गई थी।गंभीर हालत में राशिद को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।शनिवार की सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। सीओ मुनीश चंद्र का कहना है कि मामले में एक और मौत की जानकारी मिली है। इस संबंध में परिजनों से बात कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।