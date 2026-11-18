{"_id":"6afd5a813b04a1e13e017ded","slug":"video-additional-sp-advice-to-youths-creating-ruckus-on-dj-at-garh-ganga-fair-in-hapur-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"'मेला शुरू हुआ है, ठोक ठोक के भेजेंगे, पिछवाड़ा लाल कर देंगे'; हुड़दंगियों को एडिशनल SP की नसीहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

'मेला शुरू हुआ है, ठोक ठोक के भेजेंगे, पिछवाड़ा लाल कर देंगे'; हुड़दंगियों को एडिशनल SP की नसीहत

Sharukh Khan

Updated Wed, 18 Nov 2026 01:27 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 01:27 PM IST

हापुड़ के गढ़ गंगा मेले में डीजे पर हुड़दंग कर रहे युवकों को एडिशनल SP महेश कुमार ने हड़काया, नसीहत दी।

विज्ञापन