हमीरपुर: पानी से बचने की कोशिश में ट्रेन से टकराया युवक, गंभीर हालत में कानपुर रेफर

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हमीरपुर जिले के मौदहा में रेलवे अंडरपास में जलजमाव और कीचड़ के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले 23 वर्षीय युवक बाबूलाल प्रजापति कीचड़ से बचने के लिए रेलवे पटरी पार कर रहे थे, तभी वे मालगाड़ी की चपेट में आ गए। हादसे में युवक का बायां हाथ कलाई से कट गया। प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत में उन्हें सदर अस्पताल और फिर कानपुर रेफर किया गया है।

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